DASDING präsentiert dir die DASDING Wasenparty im Festzelt zum Wasenwirt

Der Ruf des Montags wird oft unterschätzt, doch im Festzelt „Zum Wasenwirt“ erstrahlt dieser Tag in einem ganz neuen Licht! Hier wird der Start in die Woche mit der „DASDING Wasenparty Vol. 1“ zu einer fabelhaften Feier, die den Beginn einer neuen Woche gebührend zelebriert. Mit einem mitreißenden Mix aus aktuellen Chart-Hits und zeitlosen Klassikern verwandelt DASDING DJ Sandy den Montagabend in eine unvergessliche Feieratmosphäre, die die Gäste in ihren Bann zieht.

Erlebe gemeinsam mit DASDING die DASDING Wasenparty im Festzelt zum Wasenwirt!