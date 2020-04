Ihr werdet es schon geahnt haben: Die KIOX TOUR muss komplett verschoben werden. 💔 Morgen wäre es losgegangen, ich hab mich so utopisch drauf gefreut. ABER: die unfassbaren @landstreicherbooking haben es hinbekommen, für die GESAMTE Tour Ausweichtermine zu finden! Jedes Konzert wird nachgeholt, alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alle, die an den neuen Daten nicht können, haben die Möglichkeit ihre Karten zurück zu geben, @krasserstoff schickt allen Ticketbesitzerinnen dazu in den nächsten Tagen eine Info-Mail. Dadurch werden vermutlich in Zukunft immer mal wieder Plätze frei für eigentlich ausverkaufte Konzerte. (Link in Bio) Leute, ich hätte so Bock gehabt, euch diese Show zu zeigen! Naja, jetzt fünfeinhalb Monate Vorfreude... Bleibt alle gesund und wir sehen uns spätestens im August.🌹 Foto: @philipp_gladsome