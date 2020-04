DAS FEST 2020 kann nicht stattfinden / Komplettes Line-Up auf 2021 verschoben Corona macht eine Durchführung von DAS FEST 2020 (mit Vor-Fest und den India Summer Days) unmöglich. Grundlage ist die Entscheidung der Bundesregierung, im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 zu verbieten. Das Team hat sich auf dieses Szenario intensiv vorbereitet: Dabei konnten wir von Seiten der Künstlerinnen und Künstler eine große Solidarität verspüren und so können wir nahezu das komplette Line-Up der Hauptbühne auf 2021 verschieben. Alle Musikerinnen und Musiker, darunter Weltstar Passenger, Revolverheld und Joris, haben ihr Kommen für 2021 zugesagt. So können wir DAS FEST 2020 in das Jahr 2021 verschieben. Für diese Solidarität möchten wir uns in diesen schwierigen Zeiten ausdrücklich bedanken! So behalten auch die Tickets für DAS FEST 2020 für 2021 ihre Gültigkeit. Wir sind uns sicher, dass auch unsere FEST-Familie ihre Solidarität zeigt und ihre Tickets im kommenden Jahr einlöst. Weitere Details - auch das Verfahren für diejenigen, die ihr Ticket zurücktauschen wollen - werden am kommenden Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz bekannt gegeben. 📸 @steffeneirich