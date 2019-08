Besser hätte das Wetter an diesem Wochenende auf der Raketenbasis Pydna zur Nature One definitiv nicht sein können. Entsprechend war auch die Stimmung, selbst wenn das traditionelle Finale mit Feuerwerk am Samstag wegen erhöhter Waldbrandgefahr leider ausfallen musste.

Gestört hat das in dieser letzten Partynacht aber niemanden so wirklich. Aus den Zelten und Bunkern wummerten die Bässe bis in den Morgen und draußen gaben sich DJ-Stars wie Alle Farben, Moguai oder die Ostblockschlampen die Decks in die Hand. Campingplatz-Party: 36 Grad und der Rave geht immer weiter Auch ohne Feuerwerk gibt es zur Nature One 2018 also nur zu sagen: Wir lieben dich und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr - hoffentlich auch wieder mit dir. Bis dahin gibt's oben noch ein paar der schönsten Bilder zum Durchklicken!