Die Nature One ist DAS Highlight des Jahres für alle Raver. Auf der Raketenbasis Pydna wurde wieder drei Tage lang zu den besten DJs der elektronischen Musik durchgefeiert. Dieses Jahr war es besonders krass!

1️⃣ Auf der Nature sind die geilsten Zeltplatz-Floors am Start

Auf dem Zeltplatz ist es fast schon lauter, als auf der Pydna selbst 😂 Hier werden immer so krasse Sachen aufgebaut. Es gibt kein Festival, das so viel Party auf dem Zeltplatz hat, wie die Nature One. Hier eine kleine Auswahl:

Das ist KEINE offizielle Bühne. Das ist eine private, "kleine" Zeltplatz-Bühne von Festivalbesuchern:

Gestern Nacht auf dem Eklichen Camp der Nature One. Spontanes raw/hardcore/uptempo B2B gespielt. Poah das war mal ne ansage alter 😂 Definitiv wiederholungsbedarf 🥵 Haben wir aufjedenfall komplett zerrissen 💥

Ist das krass, was hier alles angekarrt wird. Alleine schon diese RIESEN Boxen:

Sogar einen privaten Schaumparty-Floor 🦄

Wer nicht bei der Nature One dabei ist, kann zwar nicht zur Schaumparty, dafür aber am Samstag von Zuhause mitfeiern PER STREAM.

2️⃣ Challenge: 22 Floors in 22 Minuten

Das war wohl für Mailine und Caro mit Abstand das "Krasseste" auf der Nature One! Sie haben dich das ganze Wochenende auf Instagram und Co. mitgenommen und das härteste war definitiv ihre Challenge: Auf jedem der 22 Floors innerhalb von 22 Minuten einmal tanzen. Hier der Beweis:

Kann man auf allen 22 Floors der Nature One in 22 Minuten tanzen? Wir testen das mal eben. Achtung: Das Video enthält viel Schweiß und Gejammer!

3️⃣ Konfetti über Konfetti

Bei ihrer Challenge haben Mailine und Caro den schönsten Floor EVER gefunden:

Ich seh' den Floor vor lauter Konfetti nicht 😂🤩

4️⃣ Die Menschen hier sind super sexy

Ein Festival ohne geile Verkleidungen, ist kein Festival! 65.000 Raver kamen dieses Jahr zur ausverkauftren Nature One und SEHR viele davon sind in schönsten Outfits rumgelaufen!

So schön ist die Nature One - und vor allem IHR ❤️

Noch mehr nice Outfits: So schön ist die Nature One - und IHR ❤️

5️⃣ Nature One mit DASDING

Noch nie war es bei uns bei DASDING auf der Nature One SO schön! Jedes Jahr pimpen wir unsere Opening-Party, unser Plattenlegerzelt und unsere DASDING-Lounge ein bisschen mehr für dich!

Gestern Abend haben wir mit unserer DASDING Opening-Party auf dem Zeltplatz die Nature One eröffnet 🎉 „The Twenty Five" kann los gehen! Die Nature feiert in diesem Jahr nämlich 25. Geburtstag 🎂

Party Hard zum Start der Nature One: Fotos von der Opening-Party

Und zu Hause konntest du sogar im Radio bei unserer Nature One-Highlightshow dabei sein! Wir haben dir von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens insgesamt 14 Livesets von Hugel, AKA AKA, Klaudia Gawlas, Moonbootica, Paul van Dyk und und und übertragen.

6️⃣ Feuerwerk

Es war einfach nur wunderschön. Gänsehaut!

DASDING / Ronny Zimmermann

Bis Sonntagnacht - 1.00 Uhr - könnt ihr euch noch das Feuerwerk in unserem Instagram-Livestream anschauen!

So wunderschön war die Nature One - inklusive Feuerwerk

7️⃣ Fette, fette Geburtstags-Party

Die Nature One ist in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden. Und wenn dein bester Kumpel Geburtstag feiert, kann es ja nur geil werden! Dementsprechend heftig waren dieses Jahr die Lightshows, die DJs, die Leute, ALLES!

Happy Birthday, liebe Nature One! Es war schön ❤️

Du hast noch Ideen, wie die Nature One mit DASDING noch geiler für dich wird? Dann schicke uns gerne deinen Input bei Instagram. Und ansonsten RAVE ON!