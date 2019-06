Du hast die fettesten Acts auf dem Southside 19 verpasst oder willst die schönsten Momente gemütlich vom Sofa aus nochmal erleben? Kein Problem: Hier gibt's viele Live-Konzerte zum Nachschauen. Alle schön on Demand. Dieses Mal: Cigarettes After Sex!

Gonzalez’ besondere Stimme, die unglaublich langsamen und langgezogenen Takte, die fließende Bewegung der Stücke, die langen Spannungsbögen, die zurückgenommene Gitarre, die mit ihren vereinzelten Akzenten wie ein Echo aus der Ferne tönt, die verzögerten Bassläufe - all das macht die Faszination von Cigarettes After Sex aus und lässt einen beim Zuhören so ziemlich alles vergessen. Also Stream an und chillen!

Die Welt müsste so sein wie ein Festival: bunt, offen, tolerant