Du hast die fettesten Acts auf dem Southside 19 verpasst oder willst die schönsten Momente gemütlich vom Sofa aus nochmal erleben? Kein Problem: Hier gibt's viele Live-Konzerte zum Nachschauen. Alle schön on Demand. Dieses Mal: OK KID!

OK KID waren am Samstag für euch beim Southside Festival am Start und ihr habt ordentlich zusammen abgefeiert. Wenn du das ganze Konzert zuhause nochmal erleben möchtest: Hier, bitteschön:

Die Welt müsste so sein wie ein Festival: bunt, offen, tolerant