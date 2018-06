Du kannst dieses Jahr nicht beim Southside Festival dabei sein, willst dir die Konzerte aber trotzdem nicht entgehen lassen? Wir haben die Lösung dafür: Unser Livestream vom Southside & Hurricane Festival!

Wir bringen dir die besten Konzerte vom Southside Festival 2018 in den Livestream. Und das ist nicht alles: Auch die Konzerte vom Hurricane Festival, dem Schwester-Festival im Norden, kannst du dir bei uns anschauen. Deine Lieblingsbands gibt's also immer gleich im Doppelpack in Zusammenarbeit mit Arte Concert! 😍

Konzerte im Livestream das ganze Wochenende:

Southside am Freitag, 22. Juni:

18:30 - 19:15 NOFX 19:15 - 19:45 Talco 19:45 - 20:30 Black Rebel Motorcycle Club 20:30 - 21:30 Angus & Julia Stone 21:30 - 22:45 Kraftklub 22:45 - 00:00 James Bay

Der Livestream vom Hurricane Festival 2018

Hurricane am Freitag, 22. Juni:

17:45 - 18:30 Donots 18:30 - 19:15 Feine Sahne Fischfilet 19:15 - 20:15 t.b.a. 20:15 - 20:45 Marmozets 20:45 - 22:00 t.b.a. 22:00 - 23:15 Broilers 23:15 - 00:45 Billy Talent 00:45 - 02:00 Marteria

Welche Konzerte laufen, erfährst du hier jeweils am Tag des Livestreams! Wir bitten um dein Verständnis, dass wir aus senderechtlichen Gründen nicht alle Bands zeigen und Änderungen immer wieder vorkommen können.

Das Southside direkt per Smart TV ins Wohnzimmer: So einfach geht's!

Southside: Alle Bands und der komplette Timetable 2018