Du kannst dieses Jahr nicht beim Southside Festival dabei sein, willst dir die Konzerte aber trotzdem nicht entgehen lassen? Wir haben die Lösung dafür: unseren Livestream vom Southside & Hurricane Festival!

LIVESTREAM LINE-UP VOM SOUTHSIDE:

Dieses Jahr keine Kohle gehabt fürs @southsidefestival oder habt ihr vom Chef nicht frei bekommen? Kein Stress, wir streamen ab heute viele Konzerte live vom Festival! 😍 Den Livestream findet ihr in unserer Bio. _________ #southside #southside19 #southsidefestival #livestream #dasding #concert #festivalliebe #live #music #rock #bands dasding, Instagram , 21.6.2019, 15:45 Uhr

Wir bringen dir die besten Konzerte vom Southside Festival 2019 in den Livestream: Die 257ERS, MACKLEMORE, MUMFORD AND SONS, THE CURE, DIE TOTEN HOSEN, ANNENMAYKANTEREIT, BOSSE, DIE ORSONS​, BILDERBUCH, ALICE MERTON, ENTER SHIKARI​, PARKWAY DRIVE, THE CURE, WOLFMOTHER, THE STREETS oder THE WOMBATS und viele mehr! Und das ist nicht alles: Auch die Konzerte vom Hurricane Festival, dem Schwester-Festival im Norden, kannst du dir bei uns anschauen. Deine Lieblingsbands gibt's also immer gleich im Doppelpack in Zusammenarbeit mit ARTE Concert! 😍

Der Livestream vom Hurricane Festival 2019

LIVESTREAM LINE-UP VOM HURRICANE:

Wann wir welche Konzerte genau zeigen und das ganze Line-Up der Streams werden wir hier so bald wie möglich bekannt geben.