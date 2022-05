8 Momente, die dich sofort in Festival-Stimmung bringen werden

Festivals. Sind. Zurück. Und nach dieser Ladung geballte Feier-Liebe 👇 bist du sofort in der richtigen Stimmung für den Festival-Sommer 2022 - versprochen!

Der Festival-Sommer 2022 wird großartig!

Woher wir das so genau wissen? Zwei Gründe!

Erstens: Weil unsere Festival-Saison dieses Jahr zum allerersten Mal mit unserem eigenen DASDING Festival startet und wir damit das erste richtig große Event seit zwei Jahren mit euch zusammen feiern dürfen!

Und eins können wir versprechen: Neben einem Line-Up, das so ziemlich das Beste an neuer Musik ist, was in Deutschland gerade so geht, haben wir uns auch sooo viele Sachen überlegt, die diesen Tag für dich und deine Friends absolut perfekt machen.

Zweitens: Weil wir schon diese ganzen Highlight-Momente mit euch erleben durften und deshalb wissen, wie krass wir mit euch auf Festivals abgehen können. Klickt euch durch - Festivalstimmung in 3...2...1...

1️⃣ Southside Festival 2019 – Vertical Movie: Das ganze Wochenende auf deinem Handy

2️⃣ Feiern auf dem Sea You Festival

3️⃣ Merken, dass Festivals vor allem eine Sache der Einstellung sind

Du warst nämlich ein Teil der SOUTHSIDE Home Edition und hast deine schönsten neuen und alten Southside-Erinnerungen bei Instagram mit #dasding #southsidefestival geteilt.

Auf dem leeren Festival-Gelände...

Southside 2020 🖤#southsidefestival #wirwarenda #eswarwunderschön

...oder at home...

#festivalhomies #southsidefestival #festivalathome

...du kannst die Festival-Vibes überall fühlen, egal, wo du bist. Merkst du's schon? Lieben wir ❤️.

Festival geht auch zu Hause:) Und ihr so? #southsidefestival #manchmalmussdassein #quatschzuhause #wgwirdzumfestival #ineinerweltvollerdachseundfüchseseidieente #residenciaentenfang #camping #campingathome #festival #entenfangside #saufside

4️⃣ Auf dem Festival-Gelände umschauen und "BESTES LEBEN!" denken

5️⃣ Auf dem Festival-Gelände umschauen und den Look von jeder einzelnen Person lieben

6️⃣ Southside Festival 2018 - sieben unvergessliche Situationen

7️⃣ Nature One 2019

8️⃣ Mø - Final Song beim Southside 2018: Dieser Moment hat alle glücklich gemacht!

Wenn du schon in Erinnerungen schwelgst, schick sie uns!

Festival-Vorfreude ist da? Bei uns auch!

Wir haben so Bock - und du suchst vor lauter Festival-Stimmung wahrscheinlich gerade alle Infos zu deinem Festival-Sommer 2022 zusammen, oder?

