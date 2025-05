ENZLAND Festival 2025: Raum27, Dilla und viele mehr!

Zwei Tage, die du nicht verpassen willst! Erlebe 18 Acts auf zwei Bühnen beim ENZLAND Festival in Mühlacker.

Datum: Freitag, 27. Juni 2025 - Samstag, 28. Juni 2025 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: ENZLAND Festival

Festplatz

75417 Mühlacker



Good Vibes + new Sounds = ENZLAND Festival 🔥 Die perfekte Mischung aus Party und entspanntem Sommerfeeling. Egal ob du direkt an der Bühne tanzt oder mit deinen Freunden in der Abendsonne chillst – mit DASDING feierst du deine neue Lieblingsband und hast zwei Tage die geilste Zeit! Und das Beste: Du verpasst keinen Act, weil der Timetable sich nicht überschneidet.

Line-Up: Diese Acts kommen zum ENZLAND Festival 2025