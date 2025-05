WE ARE THE FUTURE Festival: Sport, Musik, Fashion und vieles mehr!

Ein Wochenende voller Aktivitäten und nicer Mukke. Feiere deine Top-Acts an der Skatebowl Waiblingen. Mit dabei sind unter anderem Kasi und Paula Carolina.

Datum: Freitag, 11. Juli 2025 - Sonntag, 13. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: WE ARE THE FUTURE Festival

An der Talaue 10

71334 Waiblingen



Das WE ARE THE FUTURE Festival vom 11. - 13. Juli 2025 ist ein innovatives, nachhaltiges und in der Region einmaliges Festival, bei dem du mit deinen Anliegen, Wünschen und Forderungen, deiner Kreativität und Energie im Mittelpunkt stehst. An diesem Wochenende dreht sich alles um Sport, Tanz, Mode, Kunst und Musik verbunden mit aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Vielfalt. Die Skatebowl Waiblingen mit ihrer Lage im Grünen, der Graffitiwand, mit Bühne und Festival Village wird der Hotspot des Wochenendes.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von wearethefuture_festival

Das erwartet dich: Spektakuläre Skate-, BMX-, und Streetboard-Shows, HipHop-Dance, Workshops für Klamotten-Upcycling, eine nachhaltige Kleidertauschparty und vieles mehr. Das Beste ist: Der Eintritt ist frei!

Line-Up: Diese Acts sind dabei

Den Auftakt macht die Stuttgarter Rapperin ildikĂł. Am Freitagabend sind dann noch Kasi & Antonius als Headliner am Start. Zwischendurch sorgt DJ Gaisma fĂĽr ordentlich Stimmung an der Skatebowl. Und am Samstagabend spielt Paula Carolina mit ihrer Band.