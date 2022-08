Datum: Samstag, 5. November 2022 Beginn: 10:00 Uhr

Eintritt: frei

Das Abitur hast Du endlich in der Tasche und was nun? Die Ausbildungsmesse HORIZON am 05. November 2022 in der Rheingoldhalle in Mainz hat die Antwort für dich - hier dreht sich alles rund um deine Zukunft! Dich erwarten spannende Gespräche, hilfreiche Tipps sowie ein umfassender Überblick über deine Möglichkeiten.

Erlebe gemeinsam mit DASDING die HORIZON Messe in Mainz.