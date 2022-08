Datum: Mittwoch, 2. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ausverkauft

Provinz hat es geschafft, sich in kurzer Zeit einen Namen in der deutschen Folk-Pop-Szene zu machen. Jetzt spielen die vier am 02. November im Wizemann in Stuttgart und du kannst sie live erleben! Im Rahmen ihrer "Zorn & Liebe" Tour 2022 präsentiert die Band ihre größten Hits und lässt dich hautnah an ihrem mitreißenden Sound teilhaben. Das solltest du auf keinen Fall verpassen!

Erlebe gemeinsam mit DASDING Provinz am 02. November im Wizemann in Stuttgart.