Datum: Samstag, 5. März 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Preis: 33,00 Euro

Bock auf Indie-Rock in bester Leoniden Manier? Die Band kommt im Rahmen ihrer Complex Happenings Tour Pt. 1 nach Stuttgart und du kannst sie live erleben! Neben Songs aus ihrem dritten und neusten Album gibt es natürlich die größten Hits der fünf Boys auf die Ohren. Mitsingen und abdancen sind vorprogrammiert. Sei dabei!

Erlebe gemeinsam mit DASDING die Leoniden am 05. März in den Wagenhallen in Stuttgart.