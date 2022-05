DASDING präsentiert dir das Altstadtfest vom 10.-12. Juni 2022 auf dem Viehmarkt

Datum: Freitag, 10. Juni 2022 - Sonntag, 12. Juni 2022 Beginn: 16:00 Uhr

Eintritt: frei

Feier mit! Chille mit! Mach die coolsten Fotos!

Live-Acts zum Abfeiern, Chillout-Lounge zum Abhängen, Insta-Spot, Polaroid-Fotos und Flaschendrehen. Das alles bekommst du mit uns beim Altstadtfest Trier!

Erlebe das Altstadtfest Trier live gemeinsam mit DASDING vom 10. Juni bis 12. Juni auf dem Viehmarkt.

Altstadtfest Trier 2022 - Die Live-Acts auf dem Viehmarkt auf einen Blick

Freitag, 10.06.22 - ab 18:00 Uhr: Warm Up mit DJ DoubleA

- ab 21:30 Uhr: Bass & Bullshit Samstag, 11.06.22 - 17:00 Uhr: Yeva

- 18:30 Uhr: JISKA

- 20:00 Uhr: CHIPPIE & Luke Retro

- ab 21:30 Uhr: DJ B-Phisto Sonntag, 12.06.22 - 16:00 Uhr: DIIVISION

- 18:00 Uhr: BRENDA BLITZ

- 19:30 Uhr: Jona Straub

- 21:00 Uhr: still sane

WER SIND DIE ACTS? Hier gibt's einen kleinen Vorgeschmack!

Bass & Bullshit

"Zwei Chaoten, zwei DJ-Sets, zwei Mikros und keine Grenzen: Es wird alles aufgelegt was fresh ist und Bass hat – egal ob HipHop, Trap, Future Bass, Baile Funk oder Bass-House. Neben Clubpartys spielen Slona und LXQ auch Festivalshows, wie z.B. das legendäre Opening auf dem Southside. Direkt aus ihrer Home Base bei DASDING gibt's dazu noch jeden Freitagabend Weirdness und Bass-Expertise in ihrer Sendung "Bass & Bullshit".

Yeva

Yeva ist 21-jährige Sängerin und kommt aus Stuggi-Town. Sie bringt euch sanften und ruhigen RnB und Trap auf die Bühne. In Kooperation mit u. a. Luke Retro, den ihr auch auf dem Lichterfest hören könnt, ist über das letzte Jahr ihre EP entstanden, die vor allem die Gedanken der letzten zwei Jahre verarbeitet.

JISKA

Einige Jahre steht sie schon als E- und Kontrabassistin auf der Bühne, seit 2020 releast Jana als JISKA endlich eigene Mucke. Mit chilligen, funky Basslines und einem Touch Soul in der Stimme bringt JISKA verträumten souligen Indie-Pop für dich mit. Im Indie-R&B-Track "Wings" präsentiert sie sich als selbstbestimmte Frau, die die Freiheit gefunden hat, sich selbst genug zu sein.

CHIPPIE & Luke Retro

CHIPPIE ist seit 4 Jahren am Start und rappt von Trauer, Frust und Hoffnung. Luke Retro ist ebenfalls Rapper und kommt aus Stuttgart. Die zwei arbeiten seit 2 Jahren zusammen und haben gemeinsam die EP "Rooftop Memories" produziert.

DIIVISION

Gitarrenloops, analoge Synthesizer und Drum-Machines - damit heizt dir DIIVISION ein! Alles startete als Lockdownprojekt, jetzt haut DIIVISION dir seine Skizzen um die Ohren, die er auf der Bühne neu interpretiert - die Songs werden also nicht exakt geschrieben, sondern sind auf der Bühne "Soundtracks des aktuellen Moments". DIIVISION ist ein elektronisches Ein-Mann-Orchester mit dem Fokus auf Live-Looping und Improvisation.

BRENDA BLITZ

Seit 2019 ist Brenda Blitz als Pop-Newcomerin unterwegs. Power in einem Meer aus Synthies, die es mit ihrem Song "Barbie" direkt in eure Playlist für gute Laune schafft. Lassen wir an dieser Stelle ihren Song sprechen:

Jona Straub

Jona Straub macht Pop mit Leichtigkeit. Das Leben nicht so schwer nehmen und beim Daten einfach unkompliziert sein. Der aus Hannover kommende Sänger sammelte mit seiner EP "Zart&Bitter" schon den ein oder anderen Klick auf Youtube ein. Mit seinem Song "Einfach sein" hat er einen Sommerhit geschaffen, den ihr hören könnt, wenn ihr auf einem Roadtrip Richtung Sonne seid.

still sane

Michel kommt von einem kleinen Bauernhof in Süddeutschland. Mit dem Projekt still sane hat sich Michel kreative Köpfe um sich versammelt und einen Sound entwickelt, der an Ben Howard erinnert. Mit still sane bekommt ihr Indie Pop Songs mit elektronischen Einflüssen.