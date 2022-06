Datum: Freitag, 10. Juni 2022 - Samstag, 11. Juni 2022 Beginn: 1:00 Uhr

Ort: Forum Club, Trier

Aftershow Party aber mal so richtig? Dann ist DASDING Partybash am 10. Und 11. Juni 2022 im Forum Club in Trier das richtige für dich!

Partybash – das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban. Am Freitag sorgt DASDING DJ Double A für fette Beats und pure Party. Am Samstag hast du die Chance auf Sounds von DJ B-Phisto abzutanzen.

An beiden Tagen wird bei der Altstadtfest Aftershow Party von 01:00-05:00 Uhr aufgelegt. Bist du bereit für eine perfekte Partynacht voller Lieblingstracks?

Aufdrehen und abgehen – Partybash!