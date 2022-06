Datum: Samstag, 11. Juni 2022 Beginn: 1:00 Uhr

Ort: Forum Club, Trier

Aftershow Party aber mal so richtig? Dann ist DASDING Partybash am 11. Juni 2022 im Forum Club in Trier das richtige für dich!

Wenn Partybash DJ B-Phisto an seinen Plattentellern steht, geht's richtig vorwärts. In den vergangenen Jahren hat er sich zu einem festen Bestandteil der deutschen und internationalen DJ-Szene entwickelt. Seine Remixes und Mashups aus Charts, Mixed Music, House und Dance laden zum Abgehen ein und machen jede Party zu deiner Party!

Immer nah am Hype wird bei der Altstadtfest Aftershow Party eine perfekte Partynacht voller Lieblingstracks aufgelegt!

Aufdrehen und abgehen – Partybash!