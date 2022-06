DASDING Partybash x Unifest Karlsruhe 2022 am 18. Juni 2022 im Club Stadtmitte in Karlsruhe

Datum: Samstag, 18. Juni 2022 Beginn: 22:00 Uhr

Ort: Die Stadtmitte, Karlsruhe Preis: 8,00 Euro

Die offizielle Afterparty des Unifest 2022 steigt am 18. Juni in der Stadtmitte in Karlsruhe.

Nach zwei Tagen musikalischem Hochgenuss auf dem Campus des KIT beim Unifest, wird beim DASDING Partybash nochmal alles gegeben.

+++ Floor 1: Mixed Music +++ Floor 2: House / Techno +++

DASDING DJane Tala heizt euch auf dem ersten Floor ein mit den neusten Tunes aus Urban HipHop Newschool bis zu den geilsten Classics die jeder kennt!! Auf dem zweiten Floor werden zuverlässig die elektronischen Dance-Moves ausgepackt.

Aufdrehen und abgehen – Partybash!