Datum: Samstag, 9. Juli 2022 Beginn: 22:00 Uhr

Ort: Kulturfabrik, Albstadt

Richtig abfeiern? Dann ist DASDING Partybash am 09. Juli 2022 in der Kulturfabrik in Albstadt das richtige für dich.

Partybash – das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban. Partybash in Albstadt heißt fette Beats und pure Party, denn dafür sorgt DASDING DJ Double A mit seinen Sounds, die er durch die Clubs quer durch die Nation eingesammelt hat.

Immer nah am Hype wird hier eine perfekte Partynacht voller Lieblingstracks aufgelegt!

Aufdrehen und abgehen – Partybash!