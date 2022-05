DASDING präsentiert dir das Lichterfest am 09. Juli 2022 im Höhenpark Killesberg

Datum: Samstag, 9. Juli 2022 Beginn: 16:00 Uhr



Das Lichterfest steht für gute Mucke, geile Stimmung und das spektakuläre Musik-Feuerwerk. In diesem Jahr gibt's mit der neuen Multimedia-Show sogar noch eine Premiere.

Feier mit DASDING beim Lichterfest 2022!

Das erste Lichterfest nach der Corona-Pause und dann auch noch die 70. Ausgabe, was erst recht nach richtig nicem Jubiläum klingt - das wird gut!

Lass uns das alles am 9. Juli bei der Bühne im Perkins Park und der Bühne im Tal der Rosen gebührend feiern... und zwar mit diesen Acts:

Bühne im Perkins Park: - 17:30-18:30 Uhr: Yeva

- 19:00-20:00 Uhr: BRENDA BLITZ

- 20:30-21:30 Uhr: TALYA

- 22:45-00:00 Uhr: Figur Lemur Bühne im Tal der Rosen: - 16:30-17:30 Uhr: Jona Straub

- 18:00-19:00 Uhr: still sane

- 19:30-20:30 Uhr: CHIPPIE und Luke Retro

- 21:00-22:00 Uhr: Kids of Adelaide

- 22:45 - 00:00 Uhr: Bass & Bullshit

Außerdem bei uns am Start: Eine Chillout Lounge zum Abhängen, ein Insta-Spot, Polaroid-Fotos und Flaschendrehen. Das alles bekommst du mit uns beim Lichterfest!

WER SIND DIE ACTS? Hier gibt's einen kleinen Vorgeschmack!

Yeva

Yeva ist 21-jährige Sängerin und kommt aus Stuggi-Town. Sie bringt euch sanften und ruhigen RnB und Trap auf die Bühne. In Kooperation mit u. a. Luke Retro, den ihr auch auf dem Lichterfest hören könnt, ist über das letzte Jahr ihre EP entstanden, die vor allem die Gedanken der letzten zwei Jahre verarbeitet.

BRENDA BLITZ

Seit 2019 ist Brenda Blitz als Pop-Newcomerin unterwegs. Power in einem Meer aus Synthies, die es mit ihrem Song "Barbie" direkt in eure Playlist für gute Laune schafft. Lassen wir an dieser Stelle ihren Song sprechen:

TALYA

22 Jahre ist die Singer und Songwriterin Talya aus Stuggi-Town. Bei ihr findet hier ruhige Musik mit Einflüssen von u. a. Billie Eilish. Gefühle an und Kopf aus. Begleitet wird sie oft mit Gitarre oder auf dem Klavier, das sie selber spielt.

Figur Lemur

Die vier Jungs mischen Trap-Ästhetik und 80s-Vibes. Figur Lemur machen Pop-Rap, der an eine Mischung aus Orsons und 01099 erinnert. Mit ihren Texten wollen sie Stellung beziehen, hinterfragen und politisch sein.

Jona Straub

Jona Straub macht Pop mit Leichtigkeit. Das Leben nicht so schwer nehmen und beim Daten einfach unkompliziert sein. Der aus Hannover kommende Sänger sammelte mit seiner EP "Zart&Bitter" schon den ein oder anderen Klick auf Youtube ein. Mit seinem Song "Einfach sein" hat er einen Sommerhit geschaffen, den ihr hören könnt, wenn ihr auf einem Roadtrip Richtung Sonne seid.

still sane

Michel kommt von einem kleinen Bauernhof in Süddeutschland. Mit dem Projekt still sane hat sich Michel kreative Köpfe um sich versammelt und einen Sound entwickelt, der an Ben Howard erinnert. Mit still sane bekommt ihr Indie Pop Songs mit elektronischen Einflüssen.

CHIPPIE und Luke Retro

CHIPPIE ist seit 4 Jahren am Start und rappt von Trauer, Frust und Hoffnung. Luke Retro ist ebenfalls Rapper und kommt aus Stuttgart. Die zwei arbeiten seit 2 Jahren zusammen und haben gemeinsam die EP "Rooftop Memories" produziert.

Kids of Adelaide

Die Jungs von Kids of Adelaide machen Musik für die Live-Bühne. Perfekt zum tanzen und abschalten. Die zwei hatten sogar schon einen Auftritt beim Champions League Finale 2017. Auf der Bühne stehen sie aber inzwischen zu viert.

Bass & Bullshit

"Zwei Chaoten, zwei DJ-Sets, zwei Mikros und keine Grenzen: Es wird alles aufgelegt was fresh ist und Bass hat – egal ob HipHop, Trap, Future Bass, Baile Funk oder Bass-House. Neben Clubpartys spielen Slona und LXQ auch Festivalshows, wie z.B. das legendäre Opening auf dem Southside. Direkt aus ihrer Home Base bei DASDING gibt's dazu noch jeden Freitagabend Weirdness und Bass-Expertise in ihrer Sendung "Bass & Bullshit".

Der finale Bass & Bullshit Abriss beim Stuttgarter Lichterfest 2018 & 2019 ist unter Zeitzeugen mittlerweile schon Gegenstand zahlreicher präpandemischer Mythen. Sagenumwobene Moshpits und ein vereintes Menschenmeer aus über 6000 Feiernden sind nur einige der überlieferten Geschichten. Solltest Du nicht verpassen.