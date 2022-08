Datum: Samstag, 22. Oktober 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: halle02, Heidelberg Preis: 42,10 Euro

Die Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth ist besonders in den letzten Jahren durch die Decke geschossen. Jetzt kannst auch du die fünf Jungs im Rahmen ihrer „captcha Tour 2022“ am 22. Oktober in Heidelberg live erleben. Worauf wartest du?

Erlebe gemeinsam mit DASDING Von Wegen Lisbeth am 22. Oktober 2022 in der halle02 in Heidelberg.