Datum: Dienstag, 25. Oktober 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Liederhalle, Stuttgart

Danger Dan wurde als Mitglied der Hip-Hop-Crew Antilopen Gang bekannt. Nun kommt er im Rahmen seiner “Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt” Tour nach Stuttgart. Das darfst du nicht verpassen!

Erlebe gemeinsam mit DASDING Danger Dan am 25. Oktober 2022 in der Liederhalle in Stuttgart!