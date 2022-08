DASDING präsentiert dir Kraftklub in der Schleyer-Halle in Stuttgart

Datum: Freitag, 25. November 2022 Beginn: 0:00 Uhr

Ort: Schleyer-Halle, Stuttgart

Bock auf eine Mischung aus Indie-Rock, Punk, und Rap? Dann darfst du Kraftklub am 25. November in Stuttgart nicht verpassen!

Die fünf Jungs aus Chemnitz sind im Rahmen ihrer “KARGO” Tour in Deutschland unterwegs und machen Halt in Stuttgart. Sie spielen nicht nur Songs ihres neuen Albums sondern auch Charts wie “Keine Nacht Für Niemand”. Tanzen und mitsingen steht auf dem Programm.

Erlebe gemeinsam mit DASDING Kraftklub am 25. November in der Porsche Arena in Stuttgart