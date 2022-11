DASDING präsentiert dir Casper in der Porsche-Arena

Du stehst auf Rap mit starker Message und echten Gefühlen? Dann solltest du Casper auf keinen Fall verpassen! Im Rahmen seiner "Alles war schön und nichts tat weh" Tour kommt der Rapper 2022 nach Stuttgart und präsentiert live die Songs seines neuen Albums. Seine Klassiker dürfen aber natürlich auch nicht fehlen. Mach dich bereit zum Mitrappen, Schreien und Abgehen!

Erlebe gemeinsam mit DASDING Casper am 28. November 2022 in der Porsche-Arena in Stuttgart.