Das erste DASDING Festival feiert 2022 Premiere!

Datum: Samstag, 28. Mai 2022 Beginn: 16:00 Uhr

Einlass: 15:00 Uhr Ort: Zeltfestivalgelände Rhein-Neckar in Mannheim Vorverkauf: 49,90 Euro

DASDING und Festivals, das ist wie ähm... Dosen-Chili und Augenringe. Oder so ähnlich... Wir sind schon immer Dein Festivalsender Numero Uno. Zusammen mit dir haben wir in den letzten Jahren unvergessliche Festivalmomente auf den größten und besten Festivals des Landes erlebt. Wir sind mit euch durch Regen, Matsch und Sonnenbrände gegangen und haben gleichzeitig beste Festival-Vibes direkt in dein favorite Empfangsgerät geballert.



Nun ist es endlich Zeit für unser erstes eigenes bestes Festival! Sag Hallo zum DASDING FESTIVAL!

Am 28. Mai 2022 machen wir das Zeltfestivalgelände Rhein-Neckar in Mannheim zur lang überfälligen Rehab für Festivalsüchtige in bester DASDING Manier. Bock auf Gitarren? Bock auf Rap? Bock auf neuen frischen Pop oder irgendwas dazwischen? We got you!

PROVINZ

MAJAN • JEREMIAS

SCHMYT • 01099 • LUNA

NINA CHUBA • PAULA HARTMANN • LOI • ROTE MÜTZE RAPHI • ZAVET

Sicher dir jetzt Tickets!