DASDING präsentiert dir ALLES LIVE in der Schräglage

Von der „For You“-Page auf die Bühne. So könnte man das Motto der ALLES LIVE Tour beschreiben.

Nach einer erfolgreichen ersten Tour im letzten Jahr, geht es im März wieder los!

4 Up-and-Coming-Artists aus dem Rap und Urban Genre – 6 Städte – 1 Tour

Diesmal geht es mit folgendem Line-Up an den Start:

SOBA

YECCA

LA PLACE

LUCIFER XO

Am 1. April kommen sie auch in Stuttgart vorbei!

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING die ALLES LIVE Tour 2023 am 01.04.2023 in der Schräglage in Stuttgart!