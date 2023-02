DASDING präsentiert dir Emilio im Wizemann

1996 ist nicht nur das Geburtsdatum von Emilio Sakraya, sondern auch der Name seines neusten Albums und der gleichnamigen Tour.

Viele kennen Emilio vielleicht von seinen diversen Film- & Serienrollen, denn er kommt eigentlich vom Schauspiel

Doch Emilio ist nicht nur für seine Rollen bekannt, sein Song "Ausmacht" dürfte den Meisten ein Begriff sein.

Im April startet seine "1996 - Tour", bei welcher er auch nach Stuttgart kommt.

Lass dir das also nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING Emilio live am 14. April 2023 im Wizemann in Stuttgart!