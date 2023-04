DASDING SummerMadness mit DJ B-Phisto und DJ DoubleA im Schneckenhof

Seid dabei bei der „DASDING SummerMadness“ im Schneckenhof in Mannheim! Am 30.04.23 tanzen wir wieder gemeinsam in der größten und beliebtesten Open Air Location der Region.

DASDING DJ DoubleA und DJ B-Phisto heizen euch ein mit Charts, Black, House und Urban Sounds - Mixed Music at it's Best!e

Nachdem die letzte "DASDING SummerMadness" im Scheckenhof komplett ausverkauft war, erwarten wir auch dieses Mal wieder ein gebührendes Fest.

Erlebe gemeinsam mit DASDING DJ DoubleA und DJ B-Phisto am 30. April 2023 im Schneckenhof in Mannnheim!