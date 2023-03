Eins ist sicher: Nura polarisiert! Sie spricht geradeheraus und ehrlich Themen an, die wehtun – ob als

Schauspielerin, Bestsellerautorin oder als Rapperin.

Nun folgt das dritte Album der energetischen Rapperin, das sie an 11 Terminen im Oktober 2023 live

präsentieren wird.

Dabei kommt sie unter anderem auch nach Heidelberg

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING Nura am 06.10.2023 live in der halle02 in Heidelberg