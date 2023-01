DASDING präsentiert dir ENNIO in der halle02

ENNIO wurde nicht nur beim New Music Award 2022 zum “Newcomer des Jahres” ernannt, sondern hat auch in den letzten Jahren Lob von zum Beispiel Casper und Schmyt bekommen.

Auch Live-Erfahrung durfte er als Support von MAJAN und Provinz schon sammeln.

Im Herbst 2023 geht er nun auf “ENNIO23 live” Tour und kommt dabei unter anderem im November nach Heidelberg.

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING ENNIO am 10.11.2023 in der hall02 in Heidelberg