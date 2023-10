Die Blaulichtnacht ist wieder zurück!

Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten, Polizisten, Mitarbeiter von Pflegediensten und Leitstellen aber auch Helfer von THW und DRLG setzt die Blaulichtnacht an diesem Abend in das Rampenlicht.

Für Partystimmung sorgt die Coverrockformation "Fohrfive" aus dem Westerwald.

Gemeinsam mit ihnen können sich die Retter der Region und ihre Freunde so richtig feiern.

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING die Blaulichtnacht am 18.11.2023 in der Stadthalle in Weißenthurm!