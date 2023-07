Das Trio bestehend aus Gustav, Paul, und Zachi verbindet ihre erstklassige musikalische Ausbildung, den Anspruch, Rap neu zu interpretieren und die Dresdner Neustadt, deren Postleitzahl der Gruppe ihren Namen verleiht.

01099 Live bedeutet: Euphorie und wilde Moshpits.

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING 01099 am 31.01.2024 in der Porsche Arena in Stuttgart