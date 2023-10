DASDING präsentiert dir Giant Rooks in der Porsche-Arena

Giant Rooks, How Have You Been? - die deutsche Indie Rock Sensation kommt 2024 mit neuem Album auf Tour.

Einer erfolgreichen Europa und USA Tour folgten Hitsingles wie "Morning Blue" und "Bedroom Exile" und millionenfache Streams.

Mit ihrem im Februar 2024 erscheinenden Album "How Have You Been" läuten sie nun eine neue Ära ein und spielen auf gleichnamiger Tour unter anderem in Stuttgart.

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING die Giant Rooks am 13.02.2024 live in der Porsche-Arena in Stuttgart!