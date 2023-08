Die Musik der Berlinerin in ihrer Essenz zu erfassen, bedeutet sie zu hören.

Es ist diese Dualität, die in Paula Hartmanns Musik zu jeder Zeit spürbar ist. Liebe, Schmerz, Wut,

Verzweiflung.

Nach ihrer restlos ausverkauften Tour in 2022, wird Paula Hartmann 2024 mit ihrer _______Tour

zurückkehren.

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING Paul Hartmann am 15.04.2024 in der Liederhalle in Stuttgart