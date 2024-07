DASDING präsentiert dir die Saarburger Markttage auf dem Fruchtmarkt

Datum: Freitag, 5. Juli 2024 - Sonntag, 7. Juli 2024 Beginn: 18:45 Uhr

Ort: Saarburg, auf dem Fruchtmarkt

Von Freitag, dem 5. bis Sonntag, den 7. Juli findet das beliebte Saarburger Stadtfest auf dem Fruchtmarkt statt. 3 Tage voller Weinshopping, Krammarkt, verkaufsoffenem Sonntag, Live-Musik, Kinderunterhaltung und dem Saarburger Stadtlauf.

Am Samstag, den 6. Juli, geht's dann rund auf der Volksbank-Jugendbühne am Boemundhof! Wir sind mit dem DASDING Partybash mit DJ FEBO am Start. Ab 20:30 Uhr sorgt DJ FEBO mit seinem urbanen Sound für beste Partystimmung. Komm vorbei, feier mit und genieß die mega Beats!

Erlebe gemeinsam mit DASDING das coolste Stadtfest deines Lebens!