DASDING präsentiert dir Ayliva in der SAP Arena

Den Impact von Ayliva auf die deutsche Musiklandschaft in ein paar Sätzen zu umschreiben ist nicht einfach – Zuviel hat die junge Sängerin aus Recklinghausen in ihrer erst 2 ½-jährigen Karriere schon erlebt. Angefangen mit ihrer Debüt-Single „Deine Schuld“ welche auf Tik Tok Millionen Aufrufe generiert hat und mittlerweile Gold-Status in GSA erreicht hat, über Support-Performances für Alicia Keys auf ihrer Welt-Tournee, bis zu einer restlos ausverkauften, eigenen Arena Tour im September 2023.

Es passiert nicht allzu häufig, dass eine Künstlerin gleich mit ihrem Debütwerk eine bedeutende gesellschaftliche Bewegung auslöst, doch genau das ist Ayliva gelungen: Infolge ihrer im März 2021 veröffentlichten Debütsingle „Deine Schuld“ ermutigte sie viele junge Frauen, ihre eigenen Erfahrungen mit toxischen Beziehungen öffentlich zu machen. Sie schuf damit eine wichtige soziokulturelle Entwicklung, die das Wesen problematischer Partnerschaften öffentlich beleuchtet und betroffenen Frauen ein starkes Gefühl vermittelt, mit den eigenen Erfahrungen nicht allein zu sein.

Nach diesem auch für Ayliva überraschenden Erfolg und Zuspruch entschied sie sich, zusammen mit ihrem Produzenten Masri ein komplettes Konzeptalbum rund um das Thema „toxische Beziehungen“ aufzunehmen: „Weißes Herz“ geriet damit zu einer der wichtigsten Veröffentlichungen der deutschsprachigen Musik im Jahr 2022.Im Folgejahr veröffentlichte die junge Künstlerin mit „Schwarzes Herz „den langersehnten Nachfolgertitel und setzte wieder bahnbrechende Standards. „Schwarzes Herz“ eroberte nicht nur auf Anhieb Platz eins in den deutschen, wie auch österreichischen und Schweizer Album Charts, sondern setzte auch neue Standards für künstlerische Originalität und Tief.

