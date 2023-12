DASDING präsentiert dir Ski Aggu in der Porsche Arena

Ski Aggu geht wieder auf Tour und kommt mit "Die letzte Tour" zu euch nach Stuttgart!

Durchzechte Nächte in berliner Technoclubs, Trinkeskapaden im Kiez, der Konsum von so ziemlich jedem berauschenden Mittel und ständig auf Achse sein mit Atzen und Freundinnen - dieses Leben verpackt Ski Aggu in seinen Texten. Dabei kann der gebürtige Wilmersdorfer neben dem Feiern vor allem eines - rappen!

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING Ski Aggu am 11.10.2024 in der Porsche Arena in Stuttgart!