DASDING präsentiert dir Leoniden im LKA-Longhorn

LEONIDEN kündigen mit der neuen Single "Never Never" ihr viertes Album "Sophisticated Sad Songs" für den 23.08.2024 an und werden ab Oktober auf gleichnamige Europa Tour gehen.

Wer LEONIDEN auch nur ein einziges Mal live gesehen hat, wird sich noch lange erinnern: An surreal glückselige Gesichter auf und vor der Bühne, an breite Sound-Kulissen, an solidarische Circle Pits, Salto-Schläge, experimentelle Synth-Verrenkungen und zirkulierende Gitarren. Diese besonderen Live-Momente bilden von Anfang an das Zentrum der Band-DNA und haben die LEONIDEN von Festivalsommer zu Festivalsommer immer ein Stück besser, lauter, bekannter gemacht.

Mit dem neuen Album "Sophisticated Sad Songs" transformieren LEONIDEN kollektives Unbehagen in Sekunden in gemeinschaftliches Glücksgefühl – das Leoniden-Paradoxon. Die Lieder des Kieler Fünfgespanns rund um Lennart und Felix Eicke, Jakob Amr, Marike Winkelmann und Djamin Izadi scheinen stets von einem Schleier der Euphorie umhüllt zu sein, sind maximal tanzbar und für die größtmöglichen Bühnen prädestiniert. Im direkten Kontrast dazu transportieren dieselben Stücke auf lyrischer Ebene fast immer negative, weltverschmerzte Gedanken, die nur darauf warten, im kollektiven Tanzrausch ertränkt zu werden.

In der anstehenden Festivalsaison wird das Quintett einmal mehr über Bühnen klettern und hunderte Individuen im Moshpit verknäulen lassen. Direkt danach geht’s für LEONIDEN mit dem neuen Album "Sophisticated Sad Songs" auf gleichnamige Tour.

Erlebe gemeinsam mit DASDING LEONIDEN im LKA-Longhorn!