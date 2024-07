DASDING präsentiert dir RUSS in den Wagenhallen

Auf seinem jüngsten Album erzählt RUSS vom Finden seines Selbstwertes, der Selbstliebe und der Abkehr von der Suche nach Bestätigung durch andere. Am 9. November gibt der amerikanische Rapper in Stuttgart in den Wagenhallen Inspirationen.

Auf seinem im August 2023 erschienenen und auf Platz 12 der Billboard 200-Albumcharts debütierenden Album "Santiago" thematisiert

RUSS seine Kämpfe mit der psychischen Gesundheit, die Zustände in der Musikindustrie und seine neu gewonnene Freiheit als unabhängiger Künstler. Der gleichnamige Kurzfilm, ein visuelles Video zum Album, wurde im September 2023 in 88 Kinos weltweit uraufgeführt.

2019 veröffentlichte RUSS seinen Bestseller „It's All In Your Head“, ein inspirierendes Buch, das aufzeigt, dass Erfolg in einem selbst und dem Glauben an sich beginnt. Und 2024 hat er sein zweites Buch „It Was You All Along“ nachgelegt, in dem es ebenfalls um Selbstermächtigung, Selbsterkenntnis und Selbstliebe geht.

Datum: Samstag, 9. November 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Wagenhallen Stuttgart

Seine Alben „There's Really A Wolf“ (2-fach mit Platin ausgezeichnet), „Shake The Snow Globe“ und „Zoo“ erreichten alle die Billboard 200-Charts und wurden von den Kritikern hoch gelobt.

Erlebt gemeinsam mit DASDING RUSS in Stuttgart!