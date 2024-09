DASDING präsentiert dir Domiziana im Wizemann

Domiziana hat mit ihrer musikalischen und visuellen Ausdrucksweise Hyperpop nach Deutschland gebracht. In ihren Texten verarbeitet sie das Erlebte: Exzesse, unverbindliche Affären, aber auch Einsamkeit und Selbstzweifel. All das in durchschnittlich 150 BPM-Manier, mit catchy Toplines und einprägsamen Melodien.

Inspiriert vom literarischen Meisterwerk Divina Commedia wird Domiziana mit ihrer „Club Inferno“ Tour eine einzigartige Welt, die sich zwischen Theater und Rave befindet, aufmachen. „Club Inferno“ steht für eine mythische Experience, die zugleich ein Safe Space für all ihre Party-Girls ist und die Leute in ihre Welt eintauchen lassen wird.

