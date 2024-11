DASDING präsentiert dir DEICHKIND in der SICK-Arena

DEICHKIND live 2024 - das ist in die Spitze gewürztes Entertainment. Nur die besten Begriffe taugen für diese Show: Wumbaba vom Feinsten. Übel extreme Nahleben-Erfahrung. Einfach bodenlos smash und geiler leil!

DEICHKIND live 2024 – Das ist Hi-Fi mit High Five auf die 12. Die schocken die Lappen! Reime ohne Schweine, Dancen mit Friendsen bis der Putz aus der Glocke fällt. Nochmal schnell in den Nassberereich kannste woanders!

Kurz: DEICHKIND sind einfach die beste Live-Band, Ihr Swifties! Kommt rein, könnt ihr rausflippen. Seid noch einmal Kids in Eurem Alter! Erlebt die Hits ohne Rieselhilfe schnurstrack frontal an den Body: „Auch im Bentley wird geweint“, „Bon Voyage“, „,In der Natur“, „Leider geil“, „Arbeit nervt”, „Wutboy“, „Niveau weshalb warum“, „Limit“, „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“ und „Where have all the Segways gone?“!

Erlebe gemeinsam mit DASDING DEICHKIND in Freiburg!