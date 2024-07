DASDING präsentiert dir K.I.Z in der SWT Arena

Seit genau genommen einem guten Dreivierteljahr befinden sich K.I.Z bereits in einer von Zeit zu Zeit wellenartig aufbrandenden Phase rund um die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Görlitzer Park". Eine Pop-Up-Show auf dem Reeperbahn Festival 2023, die spontan mehrere tausend Besucher*innen anzog, setzte den Startschuss für das Kapitel "Görlitzer Park".

Mit "Frieden" und "Applaus" folgten in den letzten Monaten zwei weitere, schon jetzt millionenfach gestreamte Vorboten der Platte. Unmittelbar vor Veröffentlichung des Albums überraschten Tarek, Nico und Maxim ihre Fans mit einem stilvollen Konzept, das (mal wieder) ein Novum darstellt. K.I.Z veröffentlichten in den verbleibenden Tagen bis zum Album jeden Tag eine Single inklusive eines Visuals auf dem bandeigenen YouTube-Kanal.

Bis heute wurden im 24-Stunden-Rhythmus alle 15 Songs, die auf "Görlitzer Park" enthalten sind, vorveröffentlicht - untermalt von fünfzehn Visuals, die K.I.Z in einem minimalistischen Theater-Setting realisiert haben. In ihrer Gesamtheit fügen sich jene Visuals am Ende in sich geschlossen zu einem Kammerspiel zusammen, welches sämtliche Songs des Albums umfasst, bebildert und miteinander verknüpft. Das Release-Wochenende zelebrieren K.I.Z in Form zweier Headliner-Shows auf dem Hurricane und Southside Festival.

2025 gehen K.I.Z dann auf "Görlitzer Park" Tour 2025, bei der sie 17 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen werden. Erlebe gemeinsam mit DASDING K.I.Z in Trier!