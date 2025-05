DASDING präsentiert dir RIN x Schmyt am Schloss

Nach gemeinsamen Songs wie "Athen", "Gift" und "Sternenstaub", ging es für RIN & Schmyt im Herbst 2024 auf gemeinsame No Phones Allowed Tour. 2025 bringen die beiden ihr Erfolgskonzept auf die Open Air-Bühnen und spielen drei exklusive No Phones Allowed Open Airs in Gelsenkirchen, Ludwigsburg und Hamburg. Der Tourtitel deutet auch schon auf das Tourkonzept hin: “Wir wollen einen Raum ohne Mobiltelefone schaffen und den Fokus auf Musik, Kunst und Emotionen setzen.”

Bei dieser RIN & Schmyt -Tour handelt es sich nämlich um sogenannte “Handyfreie Shows“. Handykameras werden beim Einlass abgeklebt und das Filmen und Fotografieren der Konzerte ist seitens der Künstler nicht erwünscht. Musik und Show von RIN & Schmyt sollen bei den No Phones Allowed Open Airs 2025 im Fokus stehen, ohne dass Handys ablenken.

Erlebt gemeinsam mit DASDING RIN und Schmyt!