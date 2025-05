Seit 1980 bringt das Trierer Altstadtfest Jahr für Jahr mehrere Zehntausend Menschen auf die Beine.

Inmitten des historischen Ambientes der Altstadt wird auf fünf großen oder verschiedenen kleineren Bühnen Livemusik gespielt!

Am Freitag legen von 18:00 bis 21:30 Uhr DJ FeBo und von 21:30 bis 00:00 Uhr Bass und Bullshit bei der Bühne am Viehmarkt auf. Danach hört der Spaß nicht auf! Feiert weiter auf der Afterparty im Metropolis Nightlife mit DJ FeBo.

Am Samstag könnt ihr nochmals gemeinsam mit DASDING abfeiern! Von 18:00 bis 21:30 Uhr legt DJ FeBo auf und von 21:30 bis 00:00 Uhr legt DJ B-Phisto auf, wieder auf der Bühne am Viehmarkt. Und auch Samstag heißt es wieder: The Party never stops! Verpasst nicht die Afterparty mit DJ B-Phisto im Metropolis Nightlife!









Datum: Freitag, 27. Juni 2025 - Sonntag, 29. Juni 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Bühne am Viehmarkt, Trier

Erlebt gemeinsam mit DASDING das Altstadtfest Trier!