DASDING präsentiert dir MilleniumKid auf dem Metropolink Gelände

Am 28. Juni 2025 ist es so weit: MilleniumKid spielt seine erste Open Air Headliner Show auf dem Metropolink Commissary Gelände in Heidelberg. Nachdem er sich im Song „Wie weit“ gefragt hat, wie weit es ist, bis der Sommer kommt, steht er nun vor uns – und mit ihm eine unvergessliche Nacht, die den Sommer in all seiner Schönheit und Intensität feiert.

Der Slogan „bis der Sommer meine Wunden heilt.“ wird lebendig, MilleniumKid nimmt uns auf eine Reise voller Emotionen, Beats und Hoffnung mit. Ein Abend, der die Leichtigkeit des Sommers und die Tiefe seiner Musik in einem einzigartigen Erlebnis vereint.

Erlebt gemeinsam mit DASDING MilleniumKid!

Datum: Samstag, 28. Juni 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Metropolink Gelände, Heidelberg