DASDING präsentiert dir Provinz auf der Festwiese

Alles im Wandel, alles neu. Provinz stehen nie still. Und mit ihrem dritten Album "Pazifik" sind sie bereit wieder abzuheben.

Es ist sehr viel passiert in den letzten fünf Jahren, seitdem Provinz von einem kleinen oberschwäbischen Städtchen aus mit unwiderstehlichen Indie-Pop-Hymnen so viele Fanherzen eroberten. Heute sind sie als eine der wichtigsten jungen Bands nicht mehr aus der deutschen Poplandschaft wegzudenken.

Provinz, das sind Sänger Vincent Waizenegger, Keyboarder Robin Schmid, Bassist Moritz Bösing und Schlagzeuger Leon Sennewald. Vier alte Freunde. Eine engverwachsene Gruppe, die den ganzen Weg zusammen gegangen ist: von der ersten EP "Reicht dir das" (2019) zu den Erfolgen der beiden Alben "Wir bauten uns Amerika" (2020) und "Zorn & Liebe" (2022). Von Kolabos mit Casper, Nina Chuba und Danger Dan bis zu Festival-Headliner-Slots, riesigen Tourneen quer durchs Land und millionenfachen Streams.



Erlebt gemeinsam mit DASDING Provinz in Ladenburg!