DASDING präsentiert dir AYLIVA in der SAP Arena

AYLIVA hat sich in kürzester Zeit als eine der prägendsten und erfolgreichsten Stimmen der deutschen Musikszene etabliert. Bereits die Vorab-Singles des Albums, darunter „Lieb mich“ und „Wunder“ in Zusammenarbeit mit Apache 207, debütierten auf Platz eins der Ofiziellen Deutschen Single-Charts. „Wunder“ erzielte mit 3,3 Millionen Streams innerhalb der ersten 24 Stunden einen neuen Rekord. Auch ihre nachfolgenden Singles „Beifahrer“ und „Nein“ erreichten die Top 10 der Single-Charts und ihr Album „In Liebe“ chartete direkt auf die 1.

Am 31. August 2025 startet AYLIVA ihre nächste Arena-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Tour umfasst 28 Konzerte, darunter Auftritte in der Lanxess Arena in Köln, der Barclays Arena in Hamburg und der Uber Arena in Berlin sowie Shows in Wien und Zürich. Das Tourfinale der gebürtigen Recklinghauserin findet am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt.

