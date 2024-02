DASDING präsentiert dir die Mainzer Clubnacht

Freut euch auf die größte Studierenden & Faschingsparty zur 5. Jahreszeit – HELAU! 🥳

Am Faschingssamstag findet die Mainzer Clubnacht Fastnachtsedition by Studance statt.

Mit einem Eintritt könnt ihr zwischen all den teilnehmenden Clubs so oft hin und her wechseln, wie ihr wollt!

Los geht’s um 22 Uhr – feiert mit euren Freunden all night long zu Fastnachtshits, Partybeats und Mixed Music. Natürlich sind auch alle Nicht-Studierende eingeladen, mit zu feiern!

Die teilnehmenden Clubs sind:

Finn’s (DJ Vigilance, Mr. Wu)

Kontrast (DJ Mykel, bereits ab 20.00 Uhr geöffnet)

Comodo (DJ Many More)

Roxy (Einlass ab 23 Jahren)

Fastnacht am Ballplatz im ehm. Lomo

Seid dabei und erlebt gemeinsam mit DASDING eine großartige Nacht in Mainz!