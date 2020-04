Die mit Alligatoah und dem Zauberwürfel

Immer ein kleines Mysterium. Und immer ein Interview wert. Alligatoah! In dieser Folge „Endorphine für Delfine“ sprechen Walerija und Johannes über ein Song-Tindern Interview mit genau dem. Und über die spannende Frage: Wie kommt man hinter die Alligatoah-Schauspiel-Fassade? Und sollte man als blasse Person wirklich Beigetöne tragen? Neben Alligatoah spielt aber auch ein bunter Würfel eine Hauptrolle. Denn Alligatoah ist ein exzellenter „Zauberwürfler“ (Das Wort existiert ab jetzt). Warum so ein Rubik's Cube eine Bereicherung, aber auch ein großes Risiko für ein Interview sein kann, wieso der erste Titel beim Song-Tindern entscheidend ist und warum zur Hölle Johannes früher sehr viel House-Musik gehört hat: Alles in dieser Folge! Das hier ist übrigens unsere Whatsapp Nummer: 0172 10 10 951. Wenn ihr Wünsche habt, über welches Scratched oder Song-Tindern (DASDING.de) wir sprechen sollen – Her damit! Schreibt bitte Delfin davor. Super.